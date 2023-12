Nelle ultime ore, Perla Vatiero ha svelato in che rapporti è con Luca Vetrone. Non solo, la concorrente del GF si è sbilanciata e ha ammesso cos’ha l’ex naufrago più di Mirko Brunetti.

GF: Perla svela in che rapporti è con Luca Vetrone

Qualche tempo fa si vociferava che tra Perla Vatiero e Luca Vetrone ci fosse un flirt in corso. La ragazza ha sempre smentito e l’ha fatto anche nel corso dell’ultima puntata del GF. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi dovrebbe diventare concorrente del reality entro Natale e Perla, pur non sapendolo, ha svelato in che rapporti è con lui.

GF: tra Perla e Vetrone sono una conoscenza

Chiacchierando con Letizia Petris, Perla ha parlato così di Vetrone:

“Di lui si è parlato in modo generale perché tu lo conosci e quindi io l’ho nominato. Quindi mi è venuto spontaneo chiederti come l’hai conosciuto e cosa ne pensi. Il discorso è uscito così, ma soprattutto perché tu avevi già detto che lo conoscevi. Io ho detto che è bello e che l’ho conosciuto. Con lui in che rapporti siamo? Direi che siamo rimasti conoscenti. Lui è il mio prototipo e l’ho sempre detto. Però non è che c’è stata una storia, che non ho mai fatto. Ci siamo conosciuti ed è finita lì. Quando poi ne hanno parlato in puntata sono rimasta spiazzata”.

GF, Perla: cos’ha Vetrone più di Mirko?

Perla ha candidamente ammesso che Vetrone è il suo prototipo di ragazzo. Non solo, ha anche svelato cos’ha più di Mirko e cosa potrebbe accadere se dovesse entrare al GF. Ha dichiarato: