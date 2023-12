Perla Vatiero, entrata al GF da qualche settimana, ha annunciato di avere un ritardo. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti potrebbe essere incinta?

GF, Perla Vatiero ha un ritardo: potrebbe essere incinta?

Entrata al GF da qualche settimana, Perla Vatiero è finita subito al centro della scena con Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Il triangolo, ad oggi, continua ad attirare l’attenzione, ma nelle ultime ore i riflettori si sono concentrati tutti sull’ex fidanzata di Temptation Island, che ha confessato di avere un ritardo.

La confessione di Perla Vatiero

Perla, Letizia Petris e Greta stavano parlando di ciclo, quando la Rossetti ha lamentato di avere i crampi a causa delle mestruazioni. La fotografa ha aggiunto: “Deve arrivare anche a noi il ciclo“. A questo punto, la Vatiero ha confessato:

“Io lo sto aspettando da una settimana”.

Quando Letizia le ha fatto notare che potrebbe essere incinta, Perla ha ammesso: “No va beh, nulla… Due mesi con nessuno“. La gieffina, quindi, non è in dolce attesa.

GF: Perla non è incinta, è colpa dello stress

Davanti alla certezza di Perla di non essere incinta, Letizia ha esclamato: “Eh sono due mesi! Guarda che un bambino ci mette nove mesi eh“. La Vatiero, però, non ha alcun dubbio: “No, è impossibile, tranquilla“. Molto probabilmente, la gieffina ha un ritardo per colpa dello stress.