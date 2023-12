Rosanna Fratello è entrata da pochissimo al GF, eppure ha già commesso una gaffe. Nel corso dell’ultima diretta, è spuntato un fuorionda in cui la cantante pronuncia una frase ambigua su Rosy Chin.

GF, Rosanna Fratello: la frase su Rosy Chin scatena la polemica

Durante un momento di pausa dell’ultima puntata del GF, Rosanna Fratello ha pronunciato una frase particolare su Rosy Chin. L’artista, parlando con Sara Ricci, ha tirato in ballo la chef di origini cinesi e si è lasciata andare ad un’esclamazione che ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori.

Cosa ha detto Rosanna Fratello su Rosy Chin?

Rosanna Fratello, approfittando di un fuorionda, ha così parlato di Rosy Chin a Sara Ricci:

“La cinesina mi guarda in una maniera che non capisco”.

Cosa voleva intendere l’artista? Perché sostiene che la chef cinese la guardi in modo particolare?

Rosanna Fratello e Rosy Chin: la reazione dei fan

Non sappiamo per qualche motivo Rosanna sostenga che Rosy chin la guardi in modo strano, ma la polemica è comunque nata in un lampo. Il video del fuorionda è diventato virale e i fan si sono scagliati quasi in massa contro la Fratello. Una precisazione è d’obbligo: il termine “cinesina” non vuole essere un’offesa, ma è il nomignolo affettuoso con cui alcuni concorrenti si rivolgono alla Chin.