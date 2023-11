Nella casa del GF si sono accesi gli animi tra Rosy Chin e Massimiliano Varrese. I due hanno avuto una discussione piuttosto accesa: mentre l’attore ha mantenuto la calma, la chef cinese ha lanciato minacce neanche troppo velate.

GF, Rosy Chin contro Varrese: volano paroloni

Nuovo scontro al GF. Questa volta, ad alzare la cresta è stato Massimiliano Varrese, che ha criticato Rosy Chin per l’egemonia della cucina. “Lei pensa di essere la regina della cucina“, ha esclamato l’attore. La chef cinese non ha incassato in silenzio: “Tu, il re delle sentenze“. Quello che all’inizio era uno scambio di frecciatine si è trasformato ben presto in una lite all’ultimo sangue.

Lo scontro tra Rosy Chin e Massimiliano Varrese

“Se vuoi cucina tu, dato che non ti vedo mai in cucina e ti vedo solo lamentarti. L’importante è che non dimentichi chi ha cucinato per oltre 60 giorni qui“, ha tuonato Rosy Chin già infuriata. Varrese ha replicato: “Datti una calmata, te lo dico perché mi hai rotto le scatole“. La discussione si è acuita quando Max ha tirato in ballo Vittorio Menozzi, rivelando che la cuoca parla male di lui alle spalle. A questo punto, Rosy ha completamente perso la pazienza:

“Attenzione, stai tra il fuoco e il peperoncino. Ma cosa stai dicendo? Guarda che hai Buddha davanti a te, ti ribalto“.

GF: Varrese resta calmo, Rosy è infuriata

Varrese, per tutto il tempo della discussione, ha mantenuto i nervi saldi: “Abbassa la voce, io sto sottolineando piccolezze, sono cose che fanno tutti, ognuno se la prende sul personale“. Rosy Chin, al contrario, ha più volte perso la pazienza, arrivando a minacciare il coinquilino. Massimiliano, rivolgendosi a tutti i concorrenti del GF, ha chiarito la sua posizione: