Nelle ultime ore, sui social si fa un gran parlare di Rosy Chin. La concorrente del GF è stata pizzicata mentre parla al telefono: è soltanto un dubbio dei fan oppure è la realtà dei fatti? Il video del momento è virale.

GF: Rosy Chin pizzicata mentre parla al telefono

Sui social è diventato virale un video che vede come protagonista Rosy Chin. Secondo i fan, la chef cinese sta parlando al telefono. Procediamo con ordine. Tutto è iniziato quando i concorrenti del GF erano a tavola per mangiare. Erano tutti presenti, tranne la chef di origine cinese. Niente di strano, anche perché è sempre lei ad occuparsi della cucina. Ad un certo punto, però, si è sentita la sua voce fuori campo.

GF: con chi sta parlando Rosy Chin?

“Eh, mi dispiace… Mi dispiace… Ah“: questo è quanto sta dicendo Rosy Chin. La chef non è inquadrata, si sente soltanto la sua voce. Non si avverte nessuna risposta, quindi i fan hanno ipotizzato che la concorrente sia stata pizzicata mentre era al telefono. In effetti, il video è sospetto.

GF: Rosy Chin era davvero al telefono?

Rosy Chin stava davvero parlando al telefono? Non abbiamo una risposta certa, ma possiamo ricostruire la situazione. Molto probabilmente, la chef era in confessionale e stava parlando con gli autori del GF. Il suo microfono è rimasto aperto e il fraintendimento è stato servito.