Una notizia inaspettata per i fan del GF: saltano due puntate del lunedì. I vertici Mediaset hanno deciso di fare un cambio di programmazione per garantire la messa in onda di altri programmi.

GF, saltano due puntate del lunedì: ecco quali

Ancora un cambio di programmazione per il GF. Ad annunciare che saltano due puntate è stata l’opinionista social Rebecca Staffelli. Con una Instagram Stories, la figlia dell’inviato di Striscia la Notizia ha fatto sapere che le dirette di lunedì 18 e lunedì 25 dicembre.

GF: cosa va in onda al posto del GF?

Lunedì 18 dicembre, al posto del GF va in onda la semifinale di Io Canto Generation, che a sua volta lascia spazio alla Coppa Italia, in diretta giovedì 21 dicembre. Quindi, il reality più spiato d’Italia tornerà su Canale 5 sabato 23 dicembre. Per quanto riguarda la puntata di lunedì 25 dicembre, invece, non va in scena perché è Natale.

GF: le puntate verranno recuperate?

Al momento, sembra che le due puntate del GF non verranno recuperate. Per tutto il mese di dicembre, quindi, il reality continuerà ad andare in onda solo nella prima serata del sabato. La diretta su Mediaset Extra, invece, non subirà alcun cambiamento.