Dopo l’ultima diretta del GF, Sara Ricci e Rosanna Fratello hanno continuato a scagliarsi contro Beatrice. Nei loro deliri di onnipotenza, però, sono finiti dentro anche gli altri concorrenti, definiti “non colti”.

GF: Sara e Rosanna contro Beatrice

Sara Ricci e Rosanna Fratello non sopportano Beatrice Luzzi e lo hanno ampiamente dimostrato nel corso dell’ultima puntata del GF. Dopo la diretta, le due hanno continuato a sparlare dell’attrice, lasciandosi andare a considerazioni poco carine. Non solo, in questa specie di delirio di onnipotenza sono finiti dentro anche gli altri concorrenti del GF.

Al GF ci sono solo persone “non colte”: parola di Sara e Rosanna

La Ricci, che sostiene di essere grande amica delle donne, ha dichiarato:

“La sua vita non esprime femminismo neanche un po’. Ha fatto proprio tutto nei canoni: ha avuto due figli perché doveva avere due figli, ha avuto un compagno perché doveva avere un compagno. Ma di che parliamo? Tratta le donne come se fossero tutte nemiche?”.

Non contenta, Sara ha proseguito:

“E lei è l’emblema del femminismo? Perché ha letto due cose di storia delle dottrine politiche? Che tira fuori qui che chiaramente c’è un territorio, insomma, non colto. E quindi qui è facile fare quelle colte. Vorrei vedere con me se parla delle dottrine politiche”.

GF: la pessima figura di Sara e Rosanna

Davanti al deliro di Sara, Rosanna si è detta completamente d’accordo con lei. La Fratello ha aggiunto:

“È facile parlare con una persona che non ha una cultura, lei fa tanto l’intellettuale con persone che non le possono rispondere, è facile”.

In sostanza, Sara e Rosanna sostengono che Beatrice faccia la gradassa perché i concorrenti del GF sono tutti ignoranti.