GF: Sara Ricci ha litigato anche con la costumista del reality

Entrata al GF da pochissimo, Sara Ricci è riuscita a farsi diversi nemici, sia dentro che fuori dalla Casa. L’attrice, che spesso pecca di onnipotenza, ha litigato perfino con la costumista del reality più spiato d’Italia.

Al termine dell’ultima puntata del GF, Sara Ricci ha avuto un confronto con Letizia Petris. La fotografa, a distanza di qualche giorno dal suo ingresso, ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, facendole notare tutti i suoi atteggiamenti da primadonna. Durante il face to face, è saltato fuori un dettaglio che ha sbalordito i fan: l’attrice ha litigato perfino con la costumista del reality più spiato d’Italia.

Letizia, rivolgendosi direttamente a Sara, ha esordito:

La Ricci, per nulla colpita dalla sua osservazione, ha replicato:

Sara Ricci ha candidamente ammesso la lite con la costumista del GF. Il motivo? Ha 30 anni di carriera e un’immagine da difendere. La Ricci, sempre confrontandosi con Letizia, ha aggiunto:

“Generalmente tutti gli abiti li scelgo insieme alla costumista. Ho 55 anni e se mi chiamano due volte non cade il mondo. Io non ho un marito, ho delle proprietà da mantenere, se perdo un lavoro per me è un problema”.