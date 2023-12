Eliminata dal GF, Sara Ricci è stata anche oscurata dalla copertina di Natale del settimanale Chi. Una scelta voluta o casuale? I fan del reality più spiato d’Italia non hanno alcun dubbio.

GF: Sara Ricci oscurata dalla copertina di Chi

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Sara Ricci è stata eliminata. L’attrice era convinta di essere molto amata e, di conseguenza, di restare in Casa. Non a caso, non aveva neanche preparato le valigie. Eppure, è stata fatta fuori con il 3% dei voti. Il pubblico sovrano è stato definito “ignorante” dall’ex gieffina. E’ per questo che Sara è stata oscurata anche dalla copertina del settimanale Chi?

Perché Sara Ricci è stata oscurata dalla copertina di Chi?

Quando i concorrenti del GF hanno posato per la copertina di Natale di Chi, Sara Ricci era ancora in Casa. Eppure, quando il settimanale è arrivato in edicola, la sua immagine è sparita. Come mai Alfonso Signorini ha fatto questa scelta? Non è dato saperlo, ma immaginiamo che sia stata eliminata dalla prima pagina della rivista perché non è più una concorrente del reality.

GF: Sara Ricci non fa mea culpa

A prescindere dal motivo, il fatto che Sara Ricci sia stata oscurata dalla copertina di Chi fa sorridere. La sua partecipazione al GF prometteva bene, ma come ha messo piede in Casa ha iniziato a perdere punti. Come se non bastasse, le sue prime dichiarazioni una volta tornata alla vita reale hanno deluso quei pochi fan che le erano rimasti. Invece che fare mea culpa, l’attrice ha definito il 97% del pubblico che non l’ha votata amante delle “persone volgari, prepotenti e ignoranti“. In una storia social che poi ha cancellato, ha dichiarato:

“Mi sono laureata con 110 e lode, mi sono guadagnata tutto da sola, non devo ringraziare nessuno e quindi questa cosa dà fastidio. Uno deve essere ignorante, violento”.