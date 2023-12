GF, scatta il bacio tra Greta e Federico: Mirko non la prende bene

E’ scattato il bacio al GF tra Greta Rossetti e Federico Massaro. Ad assistere alla scena, oltre a tutti gli altri concorrenti, anche Mirko Brunetti che non l’ha presa per niente bene.

GF, scatta il bacio tra Greta e Federico: la reazione di Mirko

Grazie al gioco della bottiglia, Greta Rossetti e Federico Massaro si sono scambiato un casto bacio sulle labbra. I due, sia chiaro, non si sono abbandonati alla passione, tanto che avevano in bocca anche un Mikado. Nonostante tutto, la scena non ha entusiasmato troppo Mirko Brunetti.

Mirko non apprezza il bacio tra Greta e Federico

Mirko ha assistito impassibile al bacio tra Greta e Federico, ma i fan sono pronti a scommettere che il kiss non lo abbia fatto impazzire. A conferma di ciò c’è stata un’altra penitenza che ha visto come sempre come protagonisti la Rossetti e Massaro.

GF: Greta resta in reggiseno

Poco dopo, Greta e Federico hanno ‘vinto’ un’altra penitenza. Massaro ha dovuto spogliare la Rossetti. Lei non ha avuto alcun problema, ma ha chiesto di poter tenere i pantaloni per il freddo. Il compagno, quindi, si è limitato a sfilarle la maglietta lasciandola in reggiseno. Mirko, davanti a questa specie di spogliarello, è apparso mummificato.