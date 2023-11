GF: scatta il bacio tra Letizia e Paolo, ma i fan hanno qualche dubbio

Nella casa del GF è finalmente scattato il bacio tra Letizia Petris e Paolo Masella. Un vero e proprio limone, che ha fatto gioire gli altri concorrenti. Eppure, i fan del reality più spiato d’Italia hanno qualche dubbio, specialmente su di lei.

GF: scatta il bacio tra Letizia Petris e Paolo Masella

“Posso rubarti per cinque minuti? Una cosa piccina“, così Paolo Masella ha chiesto a Letizia Petris di seguirlo in piscina. Qui, inconsapevole della presenza di Alex Schwazer, il macellaio romano le ha consegnato un mazzo di fiori, i preferiti della gieffina: “Ho fatto una richiesta. Oggi è un giorno speciale e vuoi che tua mamma sia felice e ti veda. Quindi ho chiesto questo per te“. La fotografa si è commossa ed è scattato il bacio.

Letizia e Paolo sono una coppia?

“Voglio che tu sia sempre felici perché tu mi rendi felice. Vorrei tanto essere la tua favola. Mi fai impazzire“, ha esclamato Paolo stringendo a sé Letizia. La Petris, a differenza di Masella, non si è sbilanciata più di tanto. Dopo il bacio è apparsa felice, tanto da raccontare ai compagni del GF di aver provato emozioni forti, ma secondo i fan c’è qualcosa che non quadra.

GF: i dubbi dei fan su Letizia e Paolo

Sono parecchi i fan del GF che non credono al bacio di Letizia e Paolo. Su Twitter si legge: “Sta fingendo, chissà perché il bacio è scattato proprio il giorno dopo essere andata in nomination e quindi rischiare di uscire dal gioco“, oppure “Lui la sta divorando… lei immobile, non so se ridere o essere schifata“, o ancora “Lei non prova niente…lui un bravissimo e intelligente ragazzo“.

Chissà se il fidanzato (ormai ex) di Letizia ha visto questo bacio horror in diretta #grandefratello pic.twitter.com/V7gAiMdA9B — 🍩 Rosanna 🔮 (@Rosanna52702609) November 7, 2023

