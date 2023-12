Al GF è scattato il bacio, ovviamente a richiesta, tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. Dopo il kiss, l’attore di Carabinieri si è lasciato andare a qualche considerazione sull’ex fidanzata.

“Cari Inquilini, appena parte il Freeze Kiss, i due di voi più vicini al vischio dovranno mangiare un Mikado contemporaneamente, partendo ognuno da una punta diversa e opposta, completando lo sgranocchiamento con un bel… bacio!“: questo il comunicato con cui il GF ha annunciato il Freeze Kiss ai concorrenti. Dopo il bacio tra Perla e Greta, è scattato anche quello tra Varrese e Monia.

Varrese e Monia, allo scattare del Freeze Kiss, si sono avvicinati e si sono scambiati un bel bacio sulle labbra. Si tratta del primo avvicinamento dopo 15 anni di lontananza e, anche se è stato chiesto dal GF, ha scatenato qualcosa in loro. Il primo a parlare è stato Massimiliano, che ha evidenziato soprattutto la loro complicità.

Parlando con Rosy Chin del suo rapporto con Monia, Varrese ha dichiarato:

“Le persone ci sono e non ci sono. Con Monia c’è complicità, ci comprendiamo senza parlare. È la prima persona che mi ha sempre protetto, e lo continua a fare. È la prima volta che mi ricordo che già allora, anche se era piccola, aveva questo istinto di protezione. Ora lo noto ancora di più. Questa cosa mi fa molto piacere, non l’ho mai avuta. Allo stesso tempo devo fare attenzione. Me la sto vivendo con serenità e naturalezza”.