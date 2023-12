GF, scoppia il caso censure tra i concorrenti: parlano in codice e utilizzano la parola "giallo" per tacere.

Tra i fan del GF è scoppiato un vero e proprio caso sul tema censure. Sembra che i concorrenti abbiano iniziato ad utilizzare parole in codice per bloccare discussioni su argomenti vietati.

GF: scoppia il caso censure tra i concorrenti

Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dal GF, i fan si sono concentrati sugli altri concorrenti e hanno dato il via ad una polemica interessante sulle censure. In determinati momenti, i gieffini utilizzano parole in codice. Nello specifico, quando si parla di argomenti vietati, come i contratti o Beatrice, si sente pronunciare la parola “giallo“.

GF: le censure tra i concorrenti a suon di “giallo”

Sui social fioccano esempi delle censure attive tra i concorrenti. In un filmato, ad esempio, si vedono Anita Olivieri e Fiordaliso parlare dell’uscita di Beatrice. “Oddio dite che non torna? Secondo me torna. Qui come fanno a fare il programma senza di lei?“, ha esclamato la biondina romana. A questo punto si è intromessa Rosy Chin che ha tuonato: “Ragazze, giallo“. La stessa situazione si è verificata tra Perla Vatiero e Garibaldi. Mentre lei parlava della Luzzi, Giuseppe l’ha interrotta: “Che colore ti piace? Il giallo?“.

I fan del GF, gli stessi che hanno dato il via al caso sulle censure tra i concorrenti, si chiedono se i gieffini abbiano scelto da soli di usare la parola “giallo”, oppure se sia stato un ordine degli autori. Su Twitter si legge: “Comunque usano i colori ogni volta che si sta affrontando un tema da censure. Tipo qua Rosy dice giallo. E prima Giuseppe dice a Perla ‘quale colore ti piace’”, oppure “L’unica cosa che noto in questo video è la cuoca che non vuole parlarne per paura di un richiamo. Lei dice “giallo”, sapete il gioco che fanno quando devono cambiare discorso? Che colore ti piace?”, o ancora “Ah! Hai capito, quando qualcuno del gruppo inizia a dire qualcosa che non dovrebbe, un altro lo blocca accennando un colore. L’ha fatto Rosy con Anita dicendo semplicemente giallo e Gius con Perla chiedendole che colore le piacesse mentre parlava sull’uscita di Bea”.