Al GF è scoppiata una lite assurda tra Rosy Chin e Federico Massaro. La Casa si è schierata completamente dalla parte della chef cinese, perfino Vittorio Menozzi ha voltato le spalle all’amico.

GF: scoppia la lite tra Rosy Chin e Federico

Senza Beatrice Luzzi i concorrenti del GF non sanno come impiegare il tempo. Nelle ultime ore è scoppiata una lite assurda tra Rosy Chin e Federico Massaro. Ad iniziare la discussione è stato il modello, che ha accusato la chef di origini cinesi di essere una maleducata. Ovviamente, lei non ha incassato in silenzio.

GF: perché Rosy Chine e Federico hanno litigato?

Stando a quanto si coglie dai video diventati virali sul web, la lite tra Rosy Chin e Federico è scoppiata per un motivo banalissimo. “Perché sei tornato a parlarmi? Io per educazione rispondo“, ha esclamato la chef. Il modello ha prontamente replicato: “Ma quale educazione? Tu l’hai vista solo nella tua testa l’educazione“. Il concorrente ha provato a portare avanti la discussione, ma Fiordaliso gli ha chiesto di smetterla. Rosy, in bagno con alcuni concorrenti del GF, si è sfogata:

“Se ti dico una cosa fai così basta e punto… Ma punto cosa? Mi stavo lavando la faccia e gli ho schizzato due schizzi d’acqua in faccia. Sta cosa è nata dal nulla”.

GF: i concorrenti schierati con Rosy Chin

I concorrenti del GF si sono schierati in massa con Rosy Chin. Perfino Vittorio Menozzi, grande amico di Federico, ha ammesso di non aver capito il suo comportamento. Molto probabilmente, Massaro è agitato a causa della nomination.