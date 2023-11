Nell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha annunciato in modo velato l’ingresso di Perla Vatiero. La reazione di Greta Rossetti non si è fatta attendere.

GF, Signorini annuncia l’ingresso di Perla: la reazione di Greta

Sul finire dell’ultimo appuntamento con il GF, Alfonso Signorini ha lanciato una piccola anticipazione. Nella puntata di lunedì 13 novembre, Perla Vatiero sarà al centro della scena. Considerando che il conduttore ha già annunciato l’ingresso di nuovi concorrenti, è assai probabile che l’ex fidanzata di Mirko Brunetti entrerà in Casa per portare un po’ di scompiglio. La reazione di Greta Rossetti, ovviamente, non si è fatta attendere.

Cosa ha detto Greta sull’ingresso di Perla al GF?

Via social, Greta ha risposto così alle domande di quanti le chiedevano il suo pensiero sull’ingresso di Perla al GF: “Vi amo, ma lasciamo l’ingresso ad altre“. La Rossetti non ha fatto il nome della Vatiero, ma il riferimento è chiaro. Non a caso, ha aggiunto: “Sto bene a casa mia. Lì dentro uscirebbe la parte arrogante del mio carattere che preferirei non far vedere. Quindi, ahimè, resterò una telespettatrice che è meglio, fidatevi“.

GF: la reazione di Greta non convince i fan

La reazione di Greta all’ingresso di Perla al GF non ha convinto i fan. Come può infuriarsi tanto per l’atteggiamento di Angelica Baraldi e non battere ciglio per quello della Vatiero. D’altronde, si parla di una ragazza che è stata con Mirko Brunetti per tanti anni. Questa love story sembra studiata ad hoc per ottenere popolarità.