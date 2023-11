Durante l’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha lanciato una frecciatina a Giuseppe Garibaldi. Il conduttore, con una semplice battuta, ha smontato tutte le convinzioni del bidello calabrese.

GF: Alfonso Signorini gela Giuseppe Garibaldi

Da quando è andato al televoto per la prima volta, Giuseppe Garibaldi ha una convinzione: l’Italia è con lui. Il bidello calabrese crede di essere molto amato e ogni volta che sente un boato/applauso dallo studio va in brodo di giuggiole. Alfonso Signorini, consapevole di ciò, gli ha lanciato una frecciatina che l’ha gelato.

La frecciatina di Signorini a Garibaldi

Signorini, richiamando l’attenzione di Garibaldi, ha esclamato:

“Quando senti i boati all’interno dello studio è solo per il fatto che c’erano i tuoi parenti. (…) Qui c’erano quattro file di tuoi parenti, per questo hai sentito il boato!”.

Giuseppe, con un’espressione tesa in volto e un sorriso forzato, ha replicato: “Lo so, lo so“.

Garibaldi: batosta anche per l’aereo con Beatrice

Non solo la frecciatina di Signorini, nell’ultima diretta del GF Garibaldi ha anche scoperto che l’ultimo aereo arrivato in casa per B&G era per Beatrice e Grecia e non per lui. Alfonso ha esclamato:

“Giuseppe, la G che c’era nel messaggio aereo non era quella di Garibaldi, ma di Grecia!”.

Ciliegina sulla torta? Garibaldi è finito al televoto con Ciro Petrone e Jill Cooper.

