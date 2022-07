Lutto per la ex di Filippo Bisciglia: “Te ne sei andata improvvisamente”

GF, Simona Salvemini in lutto: l'ex fidanzata di Filippo Bisciglia ha preso l'adorata mamma.

Terribile lutto per Simona Salvemini, concorrente del Grande Fratello 6 ed ex fidanzata di Filippo Bisciglia. La 45enne, con una Instagram Stories, ha rivelato che sua madre è morta improvvisamente, lasciando un grande vuoto nel suo cuore.

Simona Salvemini in lutto: è morta la madre

Simona Salvemini sta vivendo un momento davvero difficile: sua madre, alla quale era molto legata, è morta all’improvviso. A rendere pubblica la triste notizia è stata l’ex concorrente del GF 6, tramite il suo profilo Instagram. La 45enne non è entrata nei dettagli, ma dalle sue parole si coglie che il genitore non era malato.

Le parole di Simona Salvemini

La Salvemini, a didascalia di uno scatto che ritrae la madre, ha scritto:

“Mammina mia, te ne sei andata improvvisamente, una donna amata da tutti per la sua bontà e per il suo animo buono. Mi hai lasciato un vuoto incolmabile. Mi farò forza per te che volevi vedermi sempre felice e serena. Chi ti ha conosciuto e ha avuto il piacere di incontrarti è ancora incredulo che tu non ci sia più. Ti ho amato più della mia vita”.

Simona non ha spiegato le cause che hanno portato al decesso della mamma, ma si coglie che la sua morte non è da ricollegare a nessuna malattia pregressa.

Simona Salvemini lontana dalla tv

Concorrente del Grande Fratello nel 2006, Simona ha poi partecipato a La Talpa. Dopo di che, si è allontanata dal mondo della tv ed è tornata alla sua vita di sempre. All’epoca del reality più spiato d’Italia ha avuto una relazione con Filippo Bisciglia.

Dopo la rottura, lui si è fidanzato con Pamela Camassa, ancora oggi al suo fianco. Tra la Salvemini e Super Pippo è rimasta una bellissima amicizia, che va avanti tutt’ora. “Ebbene sì, sono passati ben quindici anni, ma il bene e l’affetto per te e per ciò che abbiamo vissuto insieme non passerà mai…Incontri speciali, Sellerona te vojo troppo bene“, ha scritto Bisciglia qualche tempo fa a didascalia di uno scatto che li ritraeva insieme.