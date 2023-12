GF, Stefano ci prova con Vittorio: Federico non ha alcun dubbio

GF, Stefano Miele ci prova con Vittorio Menozzi: Federico Massaro non ha alcun dubbio.

Entrato al GF da pochissimo, Stefano Miele ha già attirato la curiosità del grande pubblico. Non solo, anche in Casa qualche concorrente ha gli occhi puntati su di lui. Federico Massaro non ha alcun dubbio: ci sta provando con Vittorio Menozzi.

GF, Stefano ci prova con Vittorio: la sentenza di Federico

Federico Massaro, fin dal suo ingresso al GF, ha stretto una bellissima amicizia con Vittorio Menozzi. Dopo l’ultima puntata del reality, però, il rapporto potrebbe incrinarsi un po’. A detta del modello, infatti, l’ultimo arrivato Stefano Miele ci starebbe provando con l’amico.

Lo sfogo no sense di Federico

In cucina con Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi, Federico si è lasciato andare ad un piccolo sfogo:

“Ragazzi, ma avete visto? C’è Stefano che ci sta già provando con Vittorio. Sì, ci sta provando”.

Secondo Massaro, Miele si starebbe pericolosamente avvicinando a Menozzi. Federico, oltre ad essere giunto a conclusioni affrettate, ha dimenticato che Stefano è felicemente fidanzato.

GF, Stefano è fidanzato: Federico ha preso una cantonata

Nel video di presentazione per il GF, Stefano ha candidamente ammesso di essere fidanzato. Pertanto, sembra proprio che Federico abbia preso una cantonata. Miele ha dichiarato: