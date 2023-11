GF: risveglio romantico per Mirko e Perla

Risveglio strano al GF per Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Lui è andato nel letto dell’ex fidanzata e lei gli ha stretto la mano. Il ritorno di fiamma si fa sempre più concreto.

Tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero c’è qualcosa che va ben oltre il semplice bene. La ragazza ha confidato a Letizia Petris e Angelica Baraldi l’ultimo risveglio, quando lui si è avvicinato al suo letto e lei gli ha stretto la mano. Alla gieffina è sembrato di tornare indietro nel tempo, a quando condividevano la stessa casa.

Perla, chiacchierando con Letizia e Angelica, ha raccontato:

“Stamani è stato un risveglio strano. Ragazze mi ha svegliata lui. Sì davvero. Lui è venuto nel mio letto e mi ha svegliato. Quando mi ha fatto strano? Troppo. Perché ho fatto una cosa inconsciamente. Sì, uno appena è sveglio non pensa. Poi me ne sono resa conto di quello che è successo. Solitamente quando lui viene da me e mi sveglia, magari prima di andare al lavoro, mi dava il bacetto, mi accarezzava e mi dava la mano. Ma restavamo anche un minuto mano nella mano. E stamani quando è arrivato a letto gli ho preso la mano e siamo stati così fermi per almeno dieci secondi. Poi solo dopo ho realizzato”.