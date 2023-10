Il televoto del GF è truccato? La domanda è tornata in auge dopo che è spuntata un’ospitata di Samira Lui, in nomination per l’eliminazione insieme ad altre concorrenti, fissata per il 26 ottobre.

GF, televoto truccato? Samira ha un’ospitata il 26 ottobre

Nella puntata del GF di giovedì 19 ottobre 2023 uscirà una concorrente tra Grecia Colmenares, Rosy Chin, Samira Lui e Valentina Modini. In attesa di scoprire l’esito delle nomination, però, è stata lanciata un’indiscrezione che fa pensare che il televoto sia truccato. Stando a quanto diffuso da Deianira Marzano, Samira ha un’ospitata fissata per il 26 ottobre.

Samira impegnata fuori dal GF dal 26 al 29 ottobre

L’esperta di gossip ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente che inquadra un cartellone che vede Samira Lui con un abito da sposa. Si tratta della campagna pubblicitaria della Fiera Tutto Sposi, in scena dal 26 al 29 ottobre 2023 a Napoli. La domanda sorge spontanea: come fa la concorrente del GF, attualmente ancora in gioco, ad avere un impegno di lavoro già fissato per il prossimo giovedì?

GF: torna in auge il fantasma del televoto truccato

Considerando che Samira è al televoto proprio nella puntata del 19 ottobre, la domanda è lecita: è tutto truccato? L’utente che ha inviato la segnalazione a Deianira ha esclamato: “Io mi chiedo: come fa questa signora che sta nella casa del Grande Fratello a stare il 29 ottobre alle 18:30 alla Fiera Tutto Sposi?“.