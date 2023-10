GF, Valentina contro Beatrice: "Provoca finché gli altri reagiscono"

Valentina Modini, concorrente Nip del GF 2023, si è scagliata contro Beatrice Luzzi. A suo dire, l’attrice non fa altro che provocare i concorrenti fino a far perdere loro la pazienza.

GF: Valentina Modini contro Beatrice Luzzi

La lite tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi ha coinvolto tutti i concorrenti del GF, che non vedevano l’ora di trovare un nuovo motivo per attaccare l’attrice. Ovviamente, quasi tutti si sono schierati dalla parte del bidello calabrese e qualcuno è perfino arrivato a chiedere la squalifica della Luzzi. Valentina Modini si è lasciata andare a considerazioni un po’ più profonde, descrivendo Beatrice come una provocatrice.

Le parole di Valentina e la reazione dei concorrenti

Valentina ha un’idea precisa su Beatrice: il suo comportamento è provocatorio. Non solo con Garibaldi, ma anche con tutti loro. Parlando con Fiordaliso, ha dichiarato:

“Lei continua a provocare, a provocare, finché gli altri raccolgono e poi reagiscono. Con lei, sei chiamato indirettamente a prendere posizione”.

La cantante, che cambia posizione in base al vento, ha replicato:

“Lui accusa il colpo, ma non abbiamo capito il colpo”.

Come al solito, Fiordaliso è criptica e pesa bene le parole in modo da non trovarsi mai contro qualcuno.

GF: Beatrice ha molti dubbi su Garibaldi

Mentre Valentina e tutti gli altri concorrenti continuano a giudicare Beatrice e a giustificare Garibaldi, l’attrice ha avuto modo di riflettere molto. La Luzzi ha molti dubbi su Giuseppe e non sa se portare avanti la conoscenza. Ha ammesso: