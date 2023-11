Massimiliano Varrese, durante un momento di confessione al GF, ha vuotato il sacco: è ancora innamorato dell’ex compagna Valentina Melis. L’attore spera di poter tornare insieme a lei.

Parlando con Rosy Chin e Fiordaliso al GF, Massimiliano Varrese ha confidato di essere ancora innamorato dell’ex compagna Valentina Melis. L’attore e la madre di sua figlia Mia sono separati da circa due anni, ma il sentimento che li univa è ancora forte, almeno da parte di lui.

Varrese, senza troppi giri di parole, ha dichiarato:

Fiordaliso, come sempre molto romantica, ha commentato: “Nei suoi occhi vedo amore. Lei ci tiene ancora molto a lui“.

La confessione di Varrese al GF termina con la rivelazione di un grande sogno:

“Il mio sogno è riunire la mia famiglia, il nostro è stato un amore enorme. La decisione la prendemmo di comune accordo, è stato un insieme di cose. Non volevamo rovinare quello che stavamo rovinando. Io e lei non ci siamo mai più confrontati, per me è un tasto molto doloroso. Io credo di essere ancora innamoratissimo”.