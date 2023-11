GF: Varrese contro Fiordaliso durante un fuorionda

Durante un fuorionda dell’ultima puntata del GF, Massimiliano Varrese si è scagliato contro Fiordaliso. L’attore ha demolito la cantante, ma lei non ha incassato in silenzio.

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Massimiliano Varrese ha scoperto cosa dicono alcuni compagni alle sue spalle. L’attore, approfittando di un fuorionda, si è scagliato contro di loro, Fiordaliso in primis. Visibilmente innervosito da quanto hanno detto i coinquilini, Max ha tuonato:

“Con te, ma anche con te e con te, ah non ce l’hai con me? Va benissimo, allora basta. Evitami. Tutti ad alzare la mano adesso. Quando vi chiedevo sostegno io tutti zitti. Adesso in un attimo alzate tutti la mano. Quest’altra che si elogia a paladina. Complimenti. Per questo tu Anita dicevi che in puntata l’avrei visto. Brava. Stop”.