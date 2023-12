Durante la festa del compleanno di Paolo Masella al GF, Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi sono tornati a sparlare di Beatrice Luzzi. L’attrice, che non è scema, si è resa conto di tutto.

Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi hanno un’ossessione nei riguardi di Beatrice Luzzi, altrimenti non si spiega il loro voler sparlare continuamente di lei. Mentre l’attrice si divertiva con altri compagni del GF, in occasione del compleanno di Paolo Masella, l’attore e il bidello calabrese si sono dedicati al lavaggio dei piatti. Ad un certo punto, però, hanno iniziato a commentare il ballo della Regina di Cuori.

Varrese ha esordito:

“Io a Vittorio ho detto di sbrigarsi che dovevamo fare la torta con i cartelloni. Lei (Beatrice ndr) senza nemmeno sentire quel che dicevo, ha risposto ‘Non farti dire da Max quello che devi fare’. Io a Vittorio dico e faccio quello che mi pare. Pensava che non l’avessi sentita”.

Garibaldi ha replicato:

“Adesso…. prima diceva che è una donna libera , adesso sai perché non fa nulla, perché se fa qualcosa è nella parte del torto, che sono uscite tante cose allo scoperto. Sennò la sua idea era quella là. Altro che loro dicono che quella è amicizia . Amicizia…”.

Mentre Varrese e Garibaldi sparlavano di lei, Beatrice ha finto di non accorgersene. La mattina dopo, però, parlando con Vittorio ha dichiarato:

“Giuseppe e Massimiliano mettevano a posto in cucina, ma noi abbiamo ballato tipo due ore e loro facevano finta di lavare i piatti per due ore”.

Bea: “Giuseppe e Massimiliano mettevano a posto in cucina ma noi abbiamo ballato tipo due ore e loro facevano finta di lavare i piatti per due ore”.

Lei è sempre un passo avanti e quei due non la fotteranno mai#grandefratello pic.twitter.com/g8EdoPr0qR

— 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) December 15, 2023