Oltre ad aver preso di mira Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi si sono scagliati anche contro Vittorio Menozzi. I due credono che l’ingegnere sia uno dei concorrenti più furbi del GF.

GF: Varrese e Garibaldi contro Vittorio

Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi sono diventati inseparabili, specialmente quando si tratta di parlare male di Beatrice Luzzi e di Vittorio Menozzi. Dopo aver attaccato l’attrice, i due si sono scagliati anche contro l’ingegnere, descrivendolo come uno dei concorrenti più furbi del GF.

GF: l’attacco di Varrese a Vittorio

Varrese ha esordito:

“Ha fatto tutta la sceneggiata di pomeriggio quest’altro, Vittorio. Fa tutto il morto durante il pomeriggio. Non fa niente dentro casa”.

Garibaldi, d’accordo con l’amico, ha aggiunto:

“Chi, Vittorio? Secondo me ha ragione Ciro, a me non me ne frega più un ca**o. Io ora dico tutto quello che… fa il furbo, fa la vittima, fa tutto. Te l’ ho detto: le persone furbe passano come più amate qua dentro”.

GF: perché Varrese e Garibaldi ce l’hanno con Vittorio?

Varrese e Garibaldi non tollerano Vittorio perché credono che stia facendo il furbo. In sostanza, Menozzi avrebbe capito di essere amato dal pubblico del GF per il suo essere finto tonto. Per questo motivo starebbe portando avanti la sua strategia.