Nella Casa del GF la tensione esplode anche parlando del Natale. Massimiliano Varrese e Letizia Petris non hanno apprezzato il pensiero di Beatrice Luzzi e l’hanno attaccata senza mezzi termini.

GF: Varrese e Letizia contro Beatrice per il Natale

Nelle ultime ore, i concorrenti del GF hanno ricevuto l’occorrente per fare l’albero di Natale e addobbare la Casa. Com’è normale che sia, non tutti si sono mostrati entusiasti della cosa. Eppure, è stato il pensiero di Beatrice Luzzi a far infuriare alcuni gieffini, soprattutto Massimiliano Varrese e Letizia Petris. Stando a quanto si coglie dai loro discorsi, la lite con l’attrice è scattata nel confessionale. Max ha esordito:

“Ieri lei è stata inopportuna, irrispettosa, maleducata, ipocrita e quant’altro si possa mettere in fila per un atteggiamento del genere in un momento del genere”.

Lo sfogo di Massimiliano Varrese

Varrese, ancora una volta in versione guru del GF, ha proseguito:

“Da una persona adulta e chiamiamola matura, che di maturità ha fino ad un certo punto. Quello che ha fatto ieri in confessionale lo trovo veramente disgustoso. Posso comprendere che questi atteggiamenti sono egoriferiti, dovuti ad una sua sofferenza, ma io non li giustifico. Certi atteggiamenti io non li giustifico, puoi avere tutta la sofferenza che vuoi, ma certi atteggiamenti disgustosi e irrispettosi non li giustifico. Perché, vuoi o non vuoi, sei credente o non sei credente, non mi interessa, rispetta il credo degli altri. Non vuoi? Sei stata invitata? Dici ‘scusate, non fa parte di me’ ed esci. Ha rovinato un momento bellissimo, emozionante. Non ti piace? Ci devi prendere in giro? Ti alzi e te ne vai. Abbiamo fatto benissimo a mandarla fuori dal confessionale. Poi che lei esca e usi Letizia per scaricare come al solito le sue responsabilità e rigirare la frittata l’abbiamo visto tutti. Questa signora si conferma la persona che è, solo che ha sottovalutato la persona che ha difronte: me”.

GF: Letizia appoggia Varrese

Letizia, ovviamente, ha appoggiato Varrese:

“Maleducata, proprio tanto. Da una persona adulta e mamma… Sicuramente è dovuto ad una sua sofferenza che vuole anche trasmettere agli altri, però non è giustificabile. Non usi le persone come pungiball. No che ci prendi per il cu*o”.

Né Massimiliano né tantomeno la Petris hanno spiegato nei dettagli cosa ha detto Beatrice sul Natale. Un pensiero, però, nasce spontaneo. L’attore e la fotografa hanno tirato in ballo la religione, eppure nessuno dei due rispetta alla lettera i ‘dettami’ del Catechismo della Chiesa Cattolica. Per esempio, Varrese sa che le sue credenze da guru verrebbero bollate dal suo “credo” come elementi New Age? La Petris, invece, sa che un vero credente non può essere omosessuale? Come sempre, ognuno si fa una propria religione. In tutto ciò, perché la Luzzi non può dire la sua sul Natale?