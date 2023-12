Al GF, Massimiliano Varrese e Sara Ricci sono coalizzati contro Beatrice Luzzi. I due hanno riservato parole pesanti alla coinquilina, trovando in Rosanna Fratello un’altra alleata.

GF: Varrese e Sara coalizzati contro Beatrice

Dopo l’ultima diretta del GF, Beatrice Luzzi è tornata ad essere una delle concorrenti più discusse della Casa. Contro di lei ci sono soprattutto tre concorrenti: Massimiliano Varrese, Sara Ricci e Rosanna Fratello. L’attrice dai capelli rossi viene descritta come una persona pessima, poco gentile e cafona.

GF: le accuse di Varrese e Sara a Beatrice

“Ma come mai è così amata? La gentilezza non gliel’hanno proprio insegnata“, ha chiesto Sara a Varrese. Quest’ultimo, contento di aver trovato nuovi alleati, ha replicato: “A volte parla come uno scaricatore di porto“. La Ricci ha aggiunto:

“Ma sì è di una volgarità terrificante. Si vede che non sta in nessun ambiente lavorativo, perché questi ti formano. Il nostro lavoro è fatto di tanti ambienti, tu non puoi parlare così”.

GF: Varrese e Sara sostengono che Beatrice sia aggressiva

Secondo Varrese, Beatrice ha un linguaggio scurrile. Ovviamente, Sara è d’accordo con lui: “Molto maschile, non vorrei offendere gli uomini eleganti“. Come se non bastasse, i due sostengono che la Luzzi utilizzi parole “pesanti” ma sia in un certo senso protetta dal GF. “Quando diceva che piangeva per i figli, in realtà non piangeva“, ha aggiunto la Ricci. Massimiliano ha sganciato l’ultimo affondo:

“Lei mi ha spinto di forza e trattenuto sulla poltrona, poi sarei io l’aggressivo“.