Massimiliano Varrese è finito al centro di una nuova polemica. L’attore ha fatto una battuta omofoba nei confronti di Vittorio Menozzi. Neanche a dirlo, i fan del GF chiedono un provvedimento.

Nonostante i richiami di Alfonso Signorini, Massimiliano Varrese continua a commettere scivoloni di stile. L’attore ha mollato la presa con Beatrice Luzzi, anche perché rischia la squalifica, e ha puntato Vittorio Menozzi. Non l’ha marcato stretto come fatto con la collega, sia chiaro, ma si è lasciato andare ad una battuta omofoba che ha fatto infuriare i fan.

La frase infelice di Varrese è stata pronunciata quando i concorrenti del GF erano tutti in salotto. Ad un certo punto, gli autori hanno chiamato tutte le donne in confessionale. E’ a questo punto che Massimiliano ha esclamato:

“Vittorio tu no eh”.

La battuta omofoba è servita e i fan si sono infuriati come non mai.

GF: i fan chiedono un provvedimento per Varrese

Dopo la frase infelice di Varrese su Vittorio, i fan del GF hanno dato il via all’ennesima polemica contro di lui. Sui social si legge: “Battuta omofoba che nasconde un atteggiamento da primadonna che non riesce a primeggiare. Sto tipo andava squalificato e basta“.

Gf: ‘Tutte le donne in confessionale’

Guru: Vittorio tu no eh?…

Battuta omofoba che nasconde un atteggiamento da primadonna che non riesce a primeggiare.

Sto tipo andava squalificato e basta.#GrandeFratello pic.twitter.com/ues3Bgbi4I

— Ma Dai (@davidsdvd1) December 19, 2023