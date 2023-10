Nuova bufera su Massimiliano Varrese. L’attore, parlando con alcuni compagni del GF, ha confessato di avere un “amico autore”: il video del momento è diventato virale e i fan hanno iniziato a lanciare accuse complottiste.

GF, Varrese ha un “amico autore”: il video è virale

Dopo Anita Olivieri, che ha confessato di avere un flirt con un autore del GF, anche Massimiliano Varrese è finito nell’occhio del ciclone. L’attore, parlando con Mirko Brunetti e Angelica Baraldi, ha confessato di avere un amico che lavora nello staff del reality più spiato d’Italia.

La confessione di Massimiliano Varrese

“Un mio amico autore“, ha confessato Massimiliano. L’attore ha raccontato che, qualche tempo fa, grazie a questa conoscenza è riuscito ad entrare nella zona acquario della Casa. Guardando i concorrenti che all’epoca erano in gioco, ha esclamato: “Non lo farei mai nella vita“.

GF: i fan contro Varrese

Quando i fan hanno ascoltato il racconto di Varrese hanno subito gridato allo scandalo. Ovviamente, l’accusa che va per la maggiore è che sia protetto dal GF perché ha un “amico autore“. Su Twitter fioccano commenti che suonano così: “Per i pochi che avessero ancora dubbi, adesso abbiamo la certezza del perché a lui viene riservato un trattamento di favore. Non siete pagliacci, siete l’intero circo“, oppure “Ne conosce altri… lo sanno tutti… altrimenti sarebbe già fuori a calci in cu*o per quello che ha fatto“. Fortunatamente, c’è qualche fan con sale in zucca: “Parlava di 15anni fa…perché tagliate i pezzi?!?“.