Massimiliano Varrese ha studiato un piano ad hoc per demolire Beatrice Luzzi. Parlandone con alcuni compagni del GF, l’attore ha svelato cosa ha in mente di fare per far venire alla luce la vera indole della collega.

GF, Massimiliano Varrese: il piano per demolire Beatrice

Dopo aver confessato a Fiordaliso che Beatrice Luzzi è segretamente innamorata di lui, Massimiliano Varrese ha parlato con alcuni compagni del GF del piano che ha in mente per demolire l’attrice. A suo dire, basterebbero un po’ di attenzioni in più per far cadere ai suoi piedi la collega.

GF: Varrese confabula con i suoi compari

In piscina con Ciro Petrone, Rosy Chin e Anita Olivieri, Varrese ha parlato in modo criptico del piano per demolire Beatrice. Mentre Massimiliano ha cercato di non farsi capire dal grande pubblico, l’attore napoletano è stato più chiaro:

“Se lo fai succede un casino fra. Cosa? Cade la casa. Il protagonista di questa cosa? Ragazze al centro c’è Max. Se lui arriva fino alla fine che la porta a fare una cosa del genere e poi la molla e le dice… Mamma mia succede un casino veramente. Io non posso dirlo è una cosa pensata da lui. Non lo sto inventando è verissimo. Quando succederà direte ‘Massi che hai combinato’. Non posso dire chi è l’altra persona coinvolta”.

GF: Varrese pronto per dare via al piano

Stando alle parole di Ciro, sembra che Varrese abbia davvero intenzione di dare il via al suo piano contro Beatrice. Non a caso, Massimiliano ha aggiunto:

“Non lo posso dire per il momento, adesso lo sa solo Ciro. Ve ne accorgerete nelle prossime settimane. Però se accadrà vi dirò ‘ve l’avevo detto‘”.

Rosy ha replicato: “Oddio ho capito! No, adesso è tutto chiaro. Volete vedere che ho capito? Il piano è tra lui e un’altra persona, lui che poi smaschera tutto e dirà ‘io ve l’avevo detto’. Max vuole fare V per Vendetta. Max e Bea“.