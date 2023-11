Strano avvicinamento notturno al GF: Massimiliano Varrese ha proposto a Beatrice Luzzi di dormire insieme. L’attrice, fortunatamente, continua ad essere molto lucida.

GF: Varrese propone a Beatrice di dormire insieme

Da settimane, ormai, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi hanno deposto l’ascia di guerra. Mentre l’attrice è sincera e continua a ripetere che si è avvicinata a lui continuando a nutrire forti dubbi, il collega è entrato in modalità “sono interessato” perché vorrebbe attuare uno sporco piano: farla innamorare per poi mollarla. Nelle ultime ore, Varrese ha addirittura proposto a Beatrice di dormire insieme.

Varrese propone a Beatrice di dormire insieme: la reazione di lei

Massimiliano, seduto sul letto di Beatrice in piena notte, ha dichiarato:

“Vuoi venire nel letto mio? Paolo stasera nel letto non c’è, se vuoi venire io sono libero”.

La Luzzi, gelida come solo lei sa essere, ha replicato: “Ci penso“. Varrese, che non demorde, ha aggiunto:

“Pensaci, così facciamo proprio lo scandalo, così quell’altro mi spara…”.

GF: la reazione dei fan alla proposta di Varrese

Il video del momento in cui Varrese propone a Beatrice di dormire insieme è diventato virale in un lampo. Su Twitter fioccano commenti che suonano così: “In che senso stanotte il guru ha invitato Beatrice a dormire con lui nel suo letto, questo non può essere reale“, oppure “Mamma che viscido questo. Comunque lei non è mica scema, lo asseconda per vedere dove arriva secondo me“, o ancora “Questo vuole fare il furbo, ma sarà lui che ci resterà sotto“.