Massimiliano Varrese, nel corso dell’ultima puntata del GF, ha ricevuto una bellissima sorpresa dalla figlia. La piccola Mia gli ha regalato un peluche a cui tiene tantissimo e i fan hanno notato un dettaglio assurdo.

GF, Varrese riceve un peluche dalla figlia

Durante l’ultima diretta del GF, Massimiliano Varrese ha ricevuto un regalo dalla figlia Mia. La bambina gli ha scritto una lettera e gli ha mandato un peluche a cui è molto legata. “Ciao papà, sei il miglior papà del mondo, di tutti i pianeti, di tutto l’oceano, di tutto il profondo del mare. Ti amo, mi manchi ma non ti devi preoccupare perché sto bene con mamma. A scuola va tutto bene, la maestra è brava, abbiamo imparato la matematica, a scrivere, a disegnare, a fare tutto“, ha esordito la bimba.

GF: i fan notano uno strano dettaglio sul peluche

La lettera della figlia di Varrese si conclude così:

“Scusami ma non ti guardo molto in televisione, perché qualche volta mi annoio un pochino e mi guardo i cartoni. Ti mando un pupazzo, così se ti manco abbracci il pupazzo e senti la musica e ti addormenti. Ti ricordi quando mi raccontavi le storie? Quando andavamo al mare insieme e nuotavamo insieme? Ciao papà, ti amo”.

Non è stata la missiva ad attirare l’attenzione dei fan, ma il peluche che la bambina ha regalato al padre. Cos’ha di tanto strano? I vestiti.

GF: il peluche della figlia di Varrese vestita come Beatrice

I fan del GF hanno notato che il peluche che la piccola Mia ha inviato al papà è vestito come Beatrice Luzzi. Una strana casualità, non trovate? Non si può trattare che di una coincidenza, almeno nella purezza dei bambini dobbiamo continuare a credere.

