GF, Varrese si vanta del televoto contro Beatrice: "Il pubblico mi ama"

Al termine dell’ultima puntata del GF, Massimiliano Varrese si è vantato del risultato del televoto contro Beatrice Luzzi. L’attore è convinto di essere amato dal pubblico e di poterla battere quando vuole.

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi ha battuto al televoto Massimiliano Varrese con una percentuale schiacciante: il 66% contro il 34%. Nonostante il risultato, Alfonso Signorini ha voluto tranquillizzare l’attore:

Davanti a questa confessione del tutto falsa, Varrese si è convinto di non aver vinto il televoto per un pelo.

Massimiliano, convinto di essere amato dal pubblico, al termine della diretta si è vantato del risultato ottenuto al televoto:

Varrese, contento come non accadeva da tempo, ha proseguito:

“Quando sono andato in studio è andata benissimo! Tutto il pubblico si è alzato in piedi, applaudivano, mi hanno dato una forza. E poi c’è la cosa bella della votazione tra me e Beatrice. Per me era più difficile avere dei voti. Lei è da tempo che va in nomination ed ha già formato un gruppo che la sostiene. Io in una volta sola ho praticamente pareggiato. Lei invece ha uno storico di nomination e non ha sfondato. Per me era la prima volta. Di botto sono arrivato lì lì, un ottimo segnale ragazzi. Non è un buon segnale, è un ottimo segnale. Io ho sempre creduto nei miei valori e qui mi sono sempre comportato bene quindi la votazione non poteva che andare bene“.