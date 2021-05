Gf Vip 2021, Miriana Trevisan tra i concorrenti? “Ha sostenuto il provino”

Miriana Trevisan si sarebbe presentata ai provini per il GF Vip 6 e potrebbe dunque essere una delle nuove concorrenti.

Miriana Trevisan sarà una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 6? Secondo indiscrezioni la showgirl sarebbe stata provinata.

Miriana Trevisan al GF Vip

Miriana Trevisan prenderà parte al Grande Fratello Vip 6? Da diversi anni la showgirl ed ex velina di Striscia La Notizia si sta occupando della sua grande passione per i cavalli in un maneggio, e dopo una folgorante carriera nel mondo televisivo ha deciso di allontanarsi dalle luci dei riflettori per dedicarsi più serenamente alla sua vita privata e alla meritata privacy.

Se la voce del suo ingresso al GF Vip dovesse essere confermata si tratterebbe di un “grande ritorno tv” per la Trevisan, che da anni tiene la propria vita privata sotto il massimo riserbo. Per il momento sulla questione non sono ancora emerse conferme, ma secondo indiscrezioni la showgirl avrebbe già svolto il suo primo provino per partecipare al reality. Come il suo i nomi in lizza per il programma sono quelli di Katia Ricciarelli, Barbara Bouchet e la sorella di Tommazo Zorzi, Gaia.

Miriana Trevisan: la vita privata

Dopo un’importante storia d’amore con Pago, con cui è stato sposato dal 2003 al 2013 (e padre di suo figlio Nicola) Miriana Trevisan è stata legata a Giulio Cavalli, ma anche con lui la storia d’amore si è conclusa in un nulla di fatto. “Eravamo in crisi, la storia stava finendo proprio quando venni a Vieni da me. Abbiamo deciso di lasciarci perché eravamo diversi”, ha dichiarato la showgirl.

Se dovesse entrare nella casa del GF Vip Miriana Trevisan svelerà qualche particolare in più della sua vita privata? In tanti sperano proprio di sì.

Miriana Trevisan: il rapporto con Pago

Pur essendosi separata dal suo ex marito, Pacifico Settembre, dopo 10 anni d’amore, Miriana Trevisan ha riservato per lui sempre parole gentili. I due hanno mantenuto buoni rapporti per il bene del figlio Nicola, che pur vivendo con sua madre raggiunge ogni volta che può suo padre Pago. Miriana Trevisan in più di un caso si è espressa positivamente anche su Serena Enardu, ex fidanzata storica del cantante. “Il mio affare con Pago è solo per quanto riguarda Nicola. Io sono completamente disinteressata a questa cosa. Io e Pago siamo amici e non c’è mai stato niente se non questo meraviglioso bambino, la nostra storia terminata 8 anni fa. In questo periodo ho avuto una sofferenza nella mia famiglia e sono completamente disinteressata a tutto il resto”, ha confessato.