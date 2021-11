Gf Vip 2021, Soleil Sorge riceve tre messaggi aerei dal fidanzato: la reazione di Alex Belli

Gf Vip, Soleil riceve tre messaggi d'amore dal fidanzato e scoppia in lacrime, ma Alex Belli rimane impassibile: la reazione

La vita nella casa del Grande Fratello Vip continua, e nella giornata di ieri Soleil ha ricevuto una romanticissima sorpresa dal suo fidanzato. Alex Belli non ha perso l’occasione per inserirsi nella vicenda.

Gf Vip 2021, la sorpresa da parte del fidanzato di Soleil

La vita nella casa del Grande Fratello Vip continua, e nella giornata di ieri – sabato 13 novembre – Soleil Sorge ha ricevuto una romanticissima sorpresa da parte del suo fidanzato: infatti, tre messaggi aerei hanno sorvolato i cieli della casa del GF, i quali recitavano 3 frasi d’amore proprio nei confronti dell’ex concorrente di Miss Italia.

“Sole Amore: le valchirie illuminano 1/3” recitava il primo; poi “Amore che tutto divora distrugge e perdona” e infine “Connessi sempre, oltre ogni cosa”: questo il contenuto dei tre messaggi, tutti con un forte significato per la coppia.

Gf Vip 2021, le parole di Soleil per il fidanzato

La gieffina non ha mai rivelato la vera identità della sua crush amorosa, infatti nella Casa ci si è sempre riferiti a lui come “Superman“; nonostante ciò, Soleil ha sempre sostenuto di avere un legame fortissimo con lui, indipendentemente dalla brevità della loro relazione. Anche questa volta, dopo aver letto i messaggi, ha speso parole dolcissime per l’amato:

«Ho una persona fuori, il mio cuore ce l’ha sicuro e spero anche dall’altra parte. Mi fa sentire speciale, per la prima volta mi sono sentita tutelata, amata veramente… Questo ragazzo è una persona come voglio io, mi rispetta tanto e ha dei gesti puri».

Gf Vip 2021, aerei per Soleil: la reazione di Alex Belli

In seguito ai tre romantici messaggi, Soleil è apparsa visibilmente commossa, tanto da lasciarsi andare in un «Ti amo!» rivolto algi aerei come risposta al fidanzato. A quel punto, tutti si sono stretti intorno alla concorrente italo-americana. Tutti tranne la persona con cui ha stretto il legame più forte in tutta l’edizione del Gf Vip 6, ovvero Alex Belli, che è rimasto impassibile ad osservare, senza sprecarsi in alcun commento.

Potrebbe essere una reazione di gelosia, nonostante l’attore al di fuori della casa abbia una moglie.