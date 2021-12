Gf Vip 6, Alex Belli commenta Alessandro Basciano: “Non sarai mai come l’originale”

Tramite i social Alex Belli ha voluto lanciare una frecciatina alla new entry Alessandro Basciano, che al Gf Vip appare sempre più vicino a Soleil Sorge

Le new entry nella casa del Grande Fratello Vip 6 hanno rimestato parecchio gli equilibri tra i concorrenti. Nella puntata di venerdì 17 dicembre hanno fatto il loro ingresso dalla porta rossa Federica Calemme e Alessandro Basciano. Così il bellissimo ex single di Temptation Island nonché ex corteggiatore di Uomini e Donne si è subito avvicinato a Soleil Sorge, provocando però una vera reazione infastidita nel neo uscito Alex Belli.

L’attore si è infatti scagliato contro di lui a mezzo Twitter, precisando il seguente concetto:

ANCHE SE HAI LE STESSE MIE INZIALI “AB” sei un COPIA INCOLLA, e ATTENZIONE LE CARTE COPIATIVE NON SONO MAI COME GLI ORIGINALI!!! #alexbelli #gfvip6 — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) December 19, 2021

Alex Belli contro Alessandro Basciano

Fin dal suo video di presentazione Alessandro ha del resto palesato di provare un interesse per Soleil.

Pertanto, una volta in casa, ha subito mosso dei passi verso di lei. I due hanno infatti dormito insieme nello stesso letto, mentre lui ha anche provato ad abbracciarla nel sonno. La mattina dopo, tuttavia, la gieffina ha confidato a Sophie Codegoni di non gradire queste attenzioni, giudicando la vicinanza del giovane concorrente imbarazzante nonché “oltre il limite della confidenza”.

È dunque probabile che Alessandro si sia spinto un pò troppo in là, mentre Soleil appare ancora presa dalla storia tormentata con lo stesso Alex Belli.

Inoltre pare che l’ex tentatore abbia mostrato interesse anche verso Sophie, la quale da giorni non starebbe più concedendo baci a Gianmaria Antifnolfi.