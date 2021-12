Gf Vip 6, Alex Belli contro la moglie Delia: “Ha i conti correnti pieni, che stia a casa e non mi guardi”

Un duro sfogo di Alex Belli contro la moglie Delia Duran non ha mancato di scatenare i commenti dei fan del Gf Vip 6

Il nuovo bacio artistico di Alex Belli e Soleil Sorge durante la Turandot ha notevolmente infastidito Delia Duran. La moglie del gieffino è difatti esplosa su Instagram, scrivendo un duro post su quanto accaduto. Belli, dal canto suo, non ha preso bene questo nuovo attacco della donna, sfogandosi di fatto con Gianmaria Antinolfi.

Per di più l’ex volto di CentoVetrine si è anche apertamente dichiarato con la bella influencer italo-americana, dicendole che se non fosse stato sposato avrebbe sicuramente approfondito la loro conoscenza in maniera diversa.

Alex Belli si scaglia duramente contro Delia Duran

Infastidito dunque dal post di Delia, Alex ha precisato: “Perché deve scrivere in pubblico? […] Mi mette nei casini se pubblica tutto quello che pensa. Deve stare ferma a casa e non fare nulla. Pubblichi una storia di mer** su sfondo nero e fai i casini. Spegni sta ca**o di tv e non guardarmi più”. Belli ha poi precisato di aver avvisato la moglie che avrebbero fatto la Turandot e che lei lo aveva tranquillizzato in tal senso.

‘Sei a casa stai buona tranquilla c’hai i conti correnti pieni’ 🥶 — SURREALE (@karsmjl) December 1, 2021

Ritornando poi sulla questione che Delia Duran non ha problemi economici, Alex ha sottolineato: “Ha i conti correnti pieni e rompe ancora. Hai i conti a disposizione, ma stattene a casa tranquilla”.

Tali parole non hanno mancato ovviamente di scatenare i più svariati commenti sui social, mentre si attende ora un’eventuale replica da parte della modella venezuelana.