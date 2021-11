Gf Vip 6, Alex Belli fa dietrofront su Soleil Sorge: “Non mi attrae”

Dopo il confronto con la moglie Delia, Alex Belli ha confessato di non provare più attrazione fisica per Soleil Sorge, ma di vederla solo con una sorella

Soleil Sorge e Alex Belli sono senza dubbio tra i principali protagonisti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Apparsi fin da subito molto legati, la loro complicità è diventata talmente evidente da portare Delia Duran, moglie dell’attore, a intervenire in puntata.

Solo pochi giorni fa, lo stesso Alex aveva peraltro confidato di sentirsi attratto dall’ex volto di Uomini e Donne, tuttavia oggi le cose per lui paiono essere improvvisamente cambiate.

Alex Belli cambia idea su Soleil Sorge

Confidandosi con Sophie Codegoni, Alex ha infatti fatto dietrofront su Soleil, confessando nel dettaglio di non provare nessuna attrazione per lei. Riferendosi al gioco dei baci cinematografici, l’ex volto di CentoVetrine ha precisato: “Se ci fosse stato qualcosa di fisico lo avrei sentito.

[…] Ho sentito un game, non ho sentito niente, neanche con te. Lì è la prova del nove”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Definendola poi una “sorellona”, Alex Belli ha infine sottolineato di aver avuto la conferma del fatto che Soleil non lo attrae dal punto di vista fisico.

Per questo il gieffino si sente ora più libero e tranquillo di poter giocare. “Se avessi un’attrazione fisica, non sarei il primo ad andare via da quella stanza? […] Tutte le volte che la sento vicina, immagina se ci fosse un’attrazione fisica di quelle forti… Mi darebbe fastidio, perché poi non la potrei vivere. Giustamente devo rispettare la donna che ho fuori […]”. Sarà tutto finito davvero c0sì?