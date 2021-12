Gf Vip 6, Alex Belli non riceve messaggi dalla famiglia, infuriato cerca di sfondare la porta rossa

I concorrenti del Gf Vip hanno ricevuto dei video messaggi dalle proprie famiglie, tutti tranne uno: Alex Belli, che non ha reagito molto bene.

Crisi di nervi per Alex Belli al Grande Fratello Vip. Il concorrente ha perso le staffe e tra le urla, ha cercato di uscire dalla casa, provando ad aprire la porta rossa. Il motivo di tanta rabbia nasce dal fatto che pochi minuti prima tutti gli altri avevano ricevuto un video messaggio dalle proprie famiglie o dai propri amici per essere incorraggiati in occasione dell’allungamento del programma, che finirà il 14 marzo.

Per cui, Belli è rimasto profondamente deluso dai suoi amici e familiari che hanno deciso, invece, di ignorarlo.

Gf Vip, Alex Belli infuriato: non ha ricevuto nessun messaggio dai suoi parenti

La rabbia di Alex Belli si è manifestata in particolar modo contro la porta rossa. Il concorrente, infatti, ha provato a sfondarla per uscire dal Grande Fratello. Tuttavia, questa situazione era abbastanza prevedibile, considerando che Delia Duran è stata avvistata mentre baciava un altro uomo. Anche se, probabilmente l’attore si aspettava che almeno la sua famiglia o un amico gli dicesse qualcosa per ricevere un pò di sostegno.

Gf Vip, Alex Belli infuriato: “Aprite questa porta! Fan**lo, non me ne frega un caz**”

Durante la diretta live, la regia ha inquadrato Alex Belli che, furioso, ha cercato di uscire dalla casa del Gf. Come si può vedere in molti video che stanno circolando sui social, l’attore si è scagliato contro la porta rossa e ha urlato: “Aprite questa porta! Fan**lo, non me ne frega un caz**. Apri questa porta caz**“.

Dal canto loro, gli altri concorrenti hanno tentato di calmarlo, in particolar modo Soleil, e lo hanno invitato a non fare scenate.

La risposta di Belli è stata però: “Non sono scenate, dovete andare a fan**lo basta“, concludendo con un bel calcio alla porrta rossa.

Gf Vip, Alex Belli infuriato: cosa succederà dopo la sfuriata?

La regia ha immediatamente cambiato l’inquadratura e si è concentrato su Gianmaria Antinolfi, che stava invece facendo il bagno in piscina e su Aldo Montano e Giucas Casella che chiacchieravano. Attualmente Alex Belli è in confessionale. Cosa avrà deciso di fare?