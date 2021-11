Gf Vip 6: Alex Belli rivela di essere andato controvoglia nei programmi di Barbara D’Urso

Parlando con Soleil Sorge, Alex Belli ha confessato di essere andato sempre di malavoglia nei programmi di Barbara D'Urso: le rivelazioni del gieffino

Da quando Soleil Sorge ha palesato qualche dubbio sulla sua onestà, Alex Belli continua a giurarle di non averla mai presa in giro. L’ex volto di CentoVetrine ha difatti persino dichiarato di essere stato “incastrato” in tutti i reality che ha fatto, vittima di una sorta di “maledizione” dove si parlava sempre dei suoi presunti tradimenti.

Precisando di essere un artista e di voler raccontare altro, l’attore ha quindi rimarcato il proprio dispiacere per il comportamento della moglie Delia Duran, intervenuta al Grande Fratello Vip in un confronto diretto con l’influencer italo-americana. “Mi incastrano ogni volta. […] Per me è una maledizione […]. Tutte le volte che faccio un cavolo di programma, esce sta roba qui”, ha espresso con rammarico il gieffino.

Alex che dice che (per tipo 80 volte?) è andato dalla d’Urso controvoglia. Tipo chi ti crede? Stai peggiorando inesorabilmente il tuo livello di credibilità #gfvip — Chiara_🎈 (@tpwkbutnot2much) November 16, 2021

Alex Belli: lo sfogo sulla D’Urso al Gf vip

Parlando poi di Barbara D’Urso, Alex Belli ha precisato di essere sempre andato nei suoi show di malavoglia, perché non aveva nessun interesse nell’eviscerare determinati argomenti. “Giuro non mi andava di parlare di quello. […] Mi facevo scorrere la m***a e lasciavo scivolare tutto. […] Fosse stato per me, non avrei parlato di quelle cose, né da Barbara, né all’Isola, né qui.

Purtroppo non c’entro, sono dinamiche esterne che si creano […]. Vengo messo in dubbio come persona e come artista”.