Gf Vip 6, Alex Belli si confessa su Delia Duran: “Non la voglio più vedere”

Dopo giorni di turbamento, Alex Belli ha rilasciato una sconvolgente confessione riguardante sua moglie Delia Duran: ecco di cosa si tratta

Nelle ultime settimane Alex Belli non ha fatto altro che parlare della moglie Delia Duran, continuando a ripetere di volere con lei un confronto. Poi però, nelle scorse ore, il bell’attore ha improvvisamente cambiato idea, arrivando a sostenere di non volerla più vedere.

“Ho detto ‘non la voglio più vedere’. Voglio che lei stia nel suo mondo, non ha bisogno di stare qui”: queste dunque le scioccanti dichiarazioni del gieffino, che faranno certamente parecchio parlare.

Il comportamento di Delia continua a tormentare i pensieri di Alex… #GFVIPhttps://t.co/Lx1juKl2KU — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2021

Alex e Delia sono il reboot di Pamela Prati e Mark Caltagirone.

Sono arrivati dove loro non sono riusciti.

Almeno un finto matrimonio l’hanno organizzato.

Buona Primavera a tutti!#gfvip#gfvip6 pic.twitter.com/qjXYf0DbcF — Veronica ✪ (@_Veronica89_) November 19, 2021

Alex Belli cambia idea sulla moglie

Alex Belli sembra aver cambiato idea dopo aver ragionato sulle parole di Sonia Bruganelli. L’opinionista del Grande Fratello Vip gli ha infatti detto senza peli sulla lingua che il comportamento di Delia lo ha danneggiato sia dentro sia fuori la casa di Cinecittà.

Sarà che il concorrente abbia preferito non chiarire con la compagna piuttosto che rischiare di essere sbattuto fuori dal televoto? Non resta che seguire la prossima diretta del reality di Canale 5 per capire come si evolverà la situazione.