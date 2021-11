Gf Vip 6, Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge: “Vorrei fuggire da te, ma è tardi”

Dopo la diretta di lunedì 29 novembre, Alex Belli si è apertamente dichiarato a Soleil Sorge in sauna di notte: le parole del gieffino

Messo alle strette da Alfonso Signorini, Alex Belli ha tuttavia continuato ad affermare che l’attrazione che prova per Soleil Sorge è solo di natura amicale. Tuttavia la sua affermazione sul fatto che il compagno di avventura non si fermerebbe di fronte alle telecamere ha infastidito la gieffina, che ha invece ammesso di essere frenata proprio da questo elemento.

A puntata finita, mentre tutti gli altri Vipponi stavano già dormendo, i due si sono chiusi in sauna per un confronto. Qui Soleil ha letteralmente fatto capitolare Alex Belli, tanto che il bell’attore parmense ha praticamente confessato i suoi veri sentimenti per lei.

Alex che si è ormai dichiarato e Soleil invece lo lascia in sospeso.

#gfvip — Matt (@Matt80800) November 30, 2021

Alex a Soleil:

“pensavo di poterti gestire, ma tu non sei gestibile, io non ce la faccio”.#gfvip — Matt (@Matt80800) November 30, 2021

Alex si confessa a Soleil di notte in sauna

“Quando mi guardi come stasera, mi ferisci tanto. Se metti in dubbio i miei sentimenti mi fa male, te lo assicuro.

Con te sono vero e non sto fingendo. […] Fidati, sono onesto con te. […] Pensavo di poterti gestire, ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo. Scherzavamo non sapendo che tutto questo poteva scapparci di mano […] Vorrei fuggire da te, ma non riesco. L’altro giorno mentre guardavo i tuoi occhi mi è arrivata una scossa”. Ovviamente il dialogo è stato ascoltato da pochi telespettatori particolarmente nottambuli, ma non ha mancato di diventare virale già fin dalle prime ore del mattino.