Gf Vip 6: Alex Belli si sbilancia sui concorrenti che potrebbero piacere a Delia

Alex Belli ha deciso di rivelare quali potrebbero essere i vipponi che risponderebbero ai gusti della moglie Delia, pronta a entrare nella Casa di Cinecittà

A “Casa Chi” Alex Belli ha deciso di fare delle rivelazioni parecchio scottanti dopo il retroscena relativo alla lite con la moglie Delia Duran al Grande Fratello Vip. L’ex volto di CentoVetrine ha di fatto svelato chi potrebbe interessare sua moglie dal punto di vista sentimentale e chi potrebbe inoltre diventarne amica.

Precisando dunque che Delia dovrebbe trovarsi molto bene con Manila Nazzaro, Alex ha sottolineato come la modella sia una brava donna di casa. “Oltre a essere esteticamente splendida, ha questa attitudine di gestire la casa, di accudirla. Di altre non lo so, forse Miriana”, ha raccontato Belli, spostando poi l’argomento su un lato decisamente più spinoso.

Alex Belli parla di Delia prima del suo ingresso al Gf Vip

Sulla possibilità di un eventuale avvicinamento a un uomo, Alex Belli non sembra avere dubbi. A detta sua, il Vippone che potrebbe suscitare un interesse in Delia potrebbe essere Barù. “Escludo che possa piacerle un uomo. Nonostante Delia abbia anche il mio modo di fare, è solare e giocosa e quindi può essere fraintesa”. Riferendosi infine alle loro parole durante la diretta del Gf Vip, Alex ha sottolineato: “Dopo la sospensione di ieri sera, può vivere come ha sempre voluto.

Ma non siamo single, è solo una sospensione”.

A onor del vero, l’atteggiamento di Delia è apparso molto deciso: cosa succederà dunque dopo il suo ingresso dalla fatidica porta rossa?