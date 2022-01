Gf Vip 6: Alex Belli torna single dopo la presa di posizione di Delia Duran

Tornato single dopo la decisione di Delia Duran, Alex Belli ha pubblicato un post su Instagram per provare a riconquistarla

Delia Duran ha lasciato il marito Alex Belli direttamente dalla Casa del Grande Fratello Vip. La sua decisione è arrivata dopo l’ennesimo aereo in favore di Soleil Sorge inviato dai fan. Tale evento ha provocato un nuovo malore nella sudamericana, che ha di fatto deciso di dire basta all’intricata situazione venutasi a creare.

Presa conoscenza di ciò, Alex Belli ha cercato di riconquistare la sua pantera con un romantico post su Instagram, condividendo nel dettaglio un video del loro primo appuntamento al Duomo di Milano.

Riuscirà con questo ennesimo tentativo a farsi perdonare da Delia? Oppure lei ha già davvero deciso di lasciarlo definitivamente, senza “se” e senza “ma”?

Della rottura l’attore ha parlato anche a Casa Chi poche ore fa. Sostenendo come la modella si sia basata su una stupidaggine come un aereo mandato dai fan, Alex l’ha dunque pregata di riconnettersi. L’ex gieffino ha infine invitato la moglie a fermarsi a pensare seriamente, perché secondo lui tutto quello che le entra a livello di informazioni è al momento parziale.

Siamo certi che la questione terrà ancora per diverso tempo banco sia al Gf Vip sia nei coevi e successivi salotti televisivi.

“Sembra che tutti abbiano l’idea esatta di come dobbiamo vivere la nostra vita. E non sanno mai come devono vivere la loro.”#alexbelli pic.twitter.com/KnE2hmb5xP

— ALEX BELLI (@AXBproduction) January 18, 2022