GF Vip 6, Alfonso Signorini: “Perché ha vinto Jessica Selassié”

Alfonso Signorini: la vittoria di Jessica al GF Vip

All’indomani dalla finale dello show Alfonso Signorini, conduttore del reality, ha svelato perché, secondo lui, Jessica è riuscita a conquistare la vittoria:

“E’ entrata una ragazzina piena di insicurezze e adesso è uscita una donna, che anche grazie ad un amore forse non corrisposto ha trovato una parte di sé che ignorava. Viva tutte le donne. Alla fine questa è la vittoria di tutte le donne…”, ha dichiarato il conduttore.

Jessica Selassié dopo la vittoria

Dopo aver trionfato come vincitrice del reality show, Jessica Selassié ha rotto il silenzio ringraziando tutti coloro che hanno creduto in lei durante questi lunghi 5 mesi che l’hanno portata al trionfo: “Mi avete sostenuta e capita. E comunque come ha detto Alfonso, nel vostro cuore c’è una piccola Jessica. Grazie a tutti per avermi capita, apprezzata, amata e supporta”, ha dichiarato la principessa etiope che, all’interno della Casa, ha stretto un legame speciale con Barù.

Proprio sul conto del nipote di Costantino Della Gherardesca, Jessica ha affermato di non sapere se e quando continueranno a vedersi al di fuori della Casa e ha preferito non sbilanciarsi.

“Se mi sono innamorata (di Barù, ndr)? Innamorata non proprio, però diciamo che mi sono infatuata”, ha ammesso, e ancora: “Da domani non lo so, penso che sia comunque tutta una giostra, in salita. Non so cosa mi aspetterà, spero cose belle”.