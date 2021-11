Gf Vip 6: allarme rosso per la scarsa igiene nella Casa di Cinecittà

Nella Casa del Gf Vip pare non esserci una particolare attenzione all'igiene: concorrenti accusati di trascurare la pulizia di bagno e cucina

Gli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono costantemente accusati di non curarsi troppo dell’igiene della loro attuale abitazione. Dal web continuano di fatto a piovere parecchie critiche proprio per questo motivo, riferite soprattutto agli ambienti della cucina e del bagno.

GF Vip: scarsa igiene in cucina e bagno

Un problema non da poco ha interessato nelle score ore la Casa di Cinecittà. In bagno, infatti, mancava l’acqua corrente, dettaglio problematico già in una casa normale, figurarsi in un loft immenso come quello del Gf, condiviso da 16 persone. A causa di questo inconveniente, molti Vipponi hanno dovuto lavarsi i denti nel lavello della cucina, tuttavia ancora pieno di piatti e bicchieri sporchi.

Mamma mia ma come si fa ad utilizzare un bagno in venti? #gfvip — HawkShy (@HawkShy) November 18, 2021

#gfvip IO NON CAPISCO PERCHÈ NON FANNO 3 O 4 GABINETTI DIVERSI COSÌ IL TUTTO È PIÙ VIVIBILE PER LORO, POI SI SORPRENDONO PERCHÈ NON TROVANO NUOVI CONCORRENTI, CHE SENSO HA FARE UN SOLO BAGNO PER TUTTI. — more talent less ego (@TalentEgo) November 18, 2021

#GFvip stanotte guardando il gf live sono rimasta scioccata. Lulu in cucina a lavarsi i denti e la lingua nel lavandino pieno con i bicchieri sporchi. Ma si rende conto che è il lavandino dove si cucina? — BAM il Sole Sorge (@alinmaribam) November 17, 2021

Di cattivi esempi sulla scarsa igiene al Grande Fratello Vip ne abbiamo del resto avuti molti in queste settimane. Dalle mutande usate lasciate sul lavandino della cucina alla sporcizia in bagno, da gocce ributtanti sulla tazza del water agli scarichi intasati, le spiacevoli situazioni hanno provocato il ribrezzo dei telespettatori, che non hanno mancato di sottolinearlo sui social.