Gf Vip 6, Anna Lou Castoldi nel cast? L’indiscrezione

Anna Lou Castoldi sarà una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 6? L'indiscrezione sulla figlia di Morgan e Asia Argento.

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, prenderà parte al Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini? L’indiscrezioni è diventata sempre più insistente in rete.

Gf Vip 6: Anna Lou Castoldi nel cast

Anna Lou Castoldi sarà nel cast del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione ha iniziato a circolare in rete, ma finora non ha trovato conferme né smentite.

Anna Lou è la primogenita di Morgan e Asia Argento e, negli ultimi anni, ha iniziato a seguire il percorso della madre intaprendendo anche lei la carriera di attrice (in particolare ha recitato nella serie Netflix Baby). Alfonso Signorini – conduttore per la terza volta del Grande Fratello Vip – ha rivelato che molti personaggi famosi si sarebbero proposti per prendere parte alla sesta edizione del programma. Di chi si tratterà? Per il momento il nome di Anna Lou sembra essere tra i più quotati.

Anna Lou Castoldi: chi è la figlia di Asia Argento e Morgan

Nata il 20 giugno 2001, Anna Lou Castoldi è la figlia più grande di Morgan e Asia Argento. La ragazza ha sempre vissuto con sua madre, da cui ha avuto il fratello Nicola (figlio di Michele Civetta) mentre da suo padre ha avuto le due sorelle Lara e Maria Eco (nate rispettivamente dalle relazioni con Jessica Mazzoli e Alessandra Cataldo).

Anna Lou è sempre stata molto timida e riservata e sui social ha sempre cercato di mantenere la privacy sulla sua vita privata. Dopo aver frequentato il liceo linguistico Anna Lou ha studiato la batteria e l’ukulele. Nel 2014 ha esordito nel film di sua madre Asia Argento Incompresa, mentre nel 2020 ha debuttato nella serie Netflix Baby.

Anna Lou Castoldi e gli altri nomi del GF Vip

Per il momento ancora nessun volto noto del piccolo schermo è stato confermato per il Grande Fratello Vip 6 ma Alfonso Signorini ha già fatto sapere che avrebbe voluto avere Gaia Zorzi (sorella di Tommaso Zorzi) tra i membri del cast. Oltre a lei sembra che il conduttore abbia pensato anche a Veronica Ursida, Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli, Giovanni Ciacci, Nina Moric e Loredana Lecciso. Secondo indiscrezioni invece le nuove opinioniste del programma potrebbero essere Sonia Bruganelli e Adriana Volpe (ex concorrente del programma). Sarà vero?