Gf Vip 6: attimi di paura per la caduta di Manuel Brotuzzo in bagno mentre faceva la doccia

Attimi di vero terrore per Manuel Brotuzzo nella casa del Grande Fratello Vip, dopo che l'atleta è caduto in bagno provando la seduta della doccia

Vipponi e telespettatori hanno provato attimi di vera paura agghiacciante per Manuel Brotuzzo all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore, infatti, il nuotatore è rimasto vittima di una brutta caduta in bagno mentre provava la seduta della doccia.

L’immane spavento per il giovane atleta ha ovviamente scatenato l’immediata la reazione di Lulù Selassié, che dopo l’iniziale spavento è subito intervenuta per aiutarlo a provare il nuovo sedile cambiato dalla produzione del reality di Canale 5.

Nel dettaglio, il sedile pieghevole della doccia collocata nella camera privata di Manuel si è rotto e lui è caduto. Non nascondendo di essersi fatto piuttosto male, il gieffino ha poi confermato: “Sentirò un po’ di dolore, perché ho preso una bella botta”.

Gli autori del programma di Alfonso Signorini sono chiaramente intervenuti all’istante per assicurare ogni comfort al concorrente. Nel contempo lo stesso Manuel, prima di mettersi nuovamente sotto la doccia, ha chiesto l’aiuto della sua adorata Lulù, che ha provato a sedersi sul nuovo sedile per accertarsi che tutto fosse finalmente a posto.

lei che fa squat sulla seggiola della doccia di manuel per testare che non si rompa ⚰️ #GFVIP #fairylu pic.twitter.com/49zjbJkbEs

Lucrezia che vuole rimanere in stanza privata da Manu per assicurarsi che non abbia problemi e che non cada durante la doccia, io amo queste attenzioni e protezioni che si regalano, lei è proprio apprensiva e tenera, mom🤍sono due pulcini 🥺🧸 #gfvip #fairylu #manuel #luiu

