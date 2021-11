Gf Vip 6, Carmen Russo e Manila Nazzaro in pensiero per Nicola Pisu: “Non è stabile”

Cercando di consolare Miriana, Carmen Russo e Manila Nazzaro hanno commentato il percorso di Nicola Pisu nella Casa del Gf Vip

Miriana Trevisan ha voluto confidarsi con Carmen Russo e Manila Nazzaro subito dopo la lite con Nicola Pisu. Parlando infatti di una certa instabilità, la gieffina ha precisato di aver preso le distanze dal giovane, confermando peraltro: “Qua dentro non ci può stare… Non c’entra più niente, è proprio fuori da questo contesto.

Non è molto stabile. Non ci raccontiamo favole“.

Carmen e Manila consolano Miriana durante la notte

Carmen Russo, criptica, ha lasciato intendere come il figlio di Patrizia Mirigliani non sia al momento sereno. “È meglio se hai preso le distanze. Ti capisco, lui non riesce e proprio… non ce la fa. Vabbè avanti, sorridiamo ora…”, così ha cercato di sollevarla la coreografa.

Manila ha appena detto che NICOLA non è stabile . Questa frase però è normale vero ??? #GFvip — Ludo19 (@Ludo19V19) November 8, 2021

Dopo la diretta, Manila Nazzaro è rimasta vicino a Miriana, ricordandole di non recriminarsi nulla. “È andata così, non era iniziata nemmeno una vera storia. […] Nicola non può continuare a rimanere qui, non riesce a gestire bene le emozioni e ogni volta dice frasi forti, questo percorso non lo aiuta“.

Cosa succederà ora alla coppia mai veramente nata?