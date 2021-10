GF Vip 6: chi sarà il terzo eliminato secondo i sondaggi

Nella terza diretta del GF Vip 6 sono al televoto Amedeo Goria, Samy Youssef e Nicola Pisu. Uno di loro dovrà lasciare il reality show.

Secondo i sondaggi uno solo tra i concorrenti Samy Youssef, Amedeo Goria e Nicola Pisu dovrà lasciare la casa del GF Vip nella terza diretta del reality show.

GF Vip: il televoto

Ferve l’attesa per la terza diretta del GF Vip dove tre concorrenti dovranno contendersi il posto nella Casa dopo appena 3 settimane dall’inizio del programma.

Tra loro Amedeo Goria sembra esser dato per sfavorito dai primi sondaggi circolati in rete (con il 18% di voti) e a seguire Samy (con il 33%) e Nicola Pisu (con il 49% dei voti). Per sapere quale sarà l’esito del televoto – il cui risultato potrebbe ribaltare le sorti dei concorrenti in gara – è necessario attendere la diretta del programma.

GF Vip: Nicola Pisu

Nelle ultime ore Nicola Pisu ha manifestato il suo interesse verso Soleil Sorge, che pure aveva dichiarato il suo interesse nei suoi confronti nei giorni scorsi.

La casa del reality show vedrà nascere un nuovo amore?

GF Vip: Samy Youssef

Nei giorni scorsi invece Samy Youssef ha raccontato la drammatica storia del suo arrivo in Italia e sono in tanti a chiedersi se il conduttore chiederà nuove informazioni al modello egiziano riguardanti la sua storia.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy